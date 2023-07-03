Siyonist İsrail'den Cenin'e hava ve karadan saldırı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırı sonucunda 2 Filistinli vatandaşın şehit edildiği ve 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İşgal güçleri, hava saldırısının ardından Cenin Mülteci Kampı'nı ablukaya alırken, askerlerin yaralıları almaya çalışan ambulanslara engel olduğu ifade edildi. Siyonist İsrail uçakları da kampın semalarında yoğun uçuşlar gerçekleştirdi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde de saldırıda ölenlerden birinin 21 yaşındaki Semih Firas Ebu el-Vefa olduğu aktarıldı.
Siyonist medya KAN, Cenin Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırılarının ardından ordunun karadan ilerlediğini bildirdi.
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