İşgal güçlerinden Batı Şeria'da saldırı

TRT Haber'e göre, Siyonist Rejim güçlerinin himayesi altından Kefr Kaddum köyüne baskın düzenleyen Yahudi yerleşimcileri ile buna karşı koyan Filistinliler arasında olaylar çıktı.

Kefr Kaddum beldesindeki Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Murad Şitevi, Siyonist güçlerin gerçek mermilerle ateş açması sonucu biri ağır olmak üzere yaralanan 4 Filistinli gencin Nablus kentindeki Necah Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyledi.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kalkaliye kentinde ayrım duvarı yakınlarında işgalci güçlerin ateşi sonucu 16 yaşında bir çocuğun dizinden yaralandığını bildirdi.

Siyonist Rejim'in Cenin saldırıları

İşgalci güçler, 3 Temmuz Pazartesi gününün ilk saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

Siyonist güçlerin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırılarında 4'ü çocuk 12 Filistinli şehit olmuş, 20'si ağır yaklaşık 120 Filistinli yaralanmıştı.

