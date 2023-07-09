İran: Siyonistler, Cenin'de tarihi bir hezimet yaşadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist Rejim'in Cenin saldırısıyla ilgili twitter'den şöyle bir paylaşımda bulundu:

"Cani Siyonist rejimin savaş makinesi, Cenin'e yönelik son vahşi saldırıda yeni bir tarihi hezimet yaşadı. Ancak daha büyük yenilgi rejimin yandaşlarınındır.

Cenin'de bırakılan yıkım, rejim yanlıları için utanç verici bir ahlaki başarısızlıktır.

Filistin'in yetkililerine ve halkına, insan hakları savunucuları eskisinden daha rezil olmaları için uluslararası hukukun ağır bir ihlali ve bir savaş suçu olan bu yıkımları en iyi şekilde dünyaya göstermelerini tavsiye ederiz."