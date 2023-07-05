Kudüs Gücü Komutanı Cenin'deki olaylaı değerlendirdi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Siyonist Rejim'in 70 yılı aşkın bir süredir Filistinlileri şehit ettiğini belirterek, Filistin halkının haklarını, topraklarını ve taleplerini onurlu bir şekilde savunduğunu söyledi.

Filistin direnişinin Siyonistlere karşı yürüttüğü operasyonlara değinen Tuğgeneral Kaani, "Siyonist Rejim tüm gücünü Cenin'de kullanıyor. Ancak Filistinli gençler onlara darbe indirdi. Filistin direnişi bazı günlerde Batı Şeria'da Siyonist rejim unsurlarına karşı 30'dan fazla operasyon gerçekleştiriyor. Bu bölge Filistin halkının toprağı ve coğrafyasıdır ve onlardan zorla alınmıştır." ifadesini kullandı.

Gücümüzün yettiği kadar kendimizi ve başkalarını savunmayı düşünmemiz gerektiğini belirten Tuğgeneral Kaani, "Filistin'in çocukları hiçbir zaman bugünkü kadar güçlü ve güçlü olmadılar, öte yandan cani İsrailliler de hiçbir zaman bugün oluğu kadar sorun, bölünme ve felaket yaşamadı" ifadelerinde bulundu.

Amerikalıların son 20 yılda bölgede 7 bin milyar dolar harcadığını ifade eden Tuğgeneral Kaani, onların hiçbir şey kazanmadıkları gibi her gün bir şeyler kaybettiklerini söyledi.