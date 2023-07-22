Paşinyan: Azerbaycan ile yeni bir savaş çok muhtemel

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Ermenistan ilişkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Azerbaycan ile yeniden savaşın çıkma ihtimalini yüksek olarak değerlendiren Paşinyan, “Bir barış anlaşması imzalanmadığı ve böyle bir anlaşma iki ülke parlamentosu tarafından onaylanmadığı sürece, elbette yeni bir savaş çok muhtemel” dedi.

Hem Batı'nın hem de Rusya'nın birbirini suçladığını belirten Paşinyan, "Batı'daki bazı çevrelerin mantığına göre, Rusya yükümlülüklerini yerine getirmediği için beklentilerimizin tamamını karşılamıyor. Aynı şekilde Rusya da bize Batı hakkında aynısını söylüyor”ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA