Tümgeneral Bakıri, Azerbaycan sınırında sıfır noktasını ziyaret etti

İnceleme ve denetleme kapsamında Doğu Azerbaycan eyaletine giden İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve beraberindeki heyet bu sabah sınır hattında birlikleri ziyaret etti.

Azerbaycan sınırında sıfır noktasını da ziyaret eden Tümgeneral Muhammed Bakıri, Aras Nehri yakınında sınır muhafızları ile sohbet etti.

Tümgeneral Bakıri'ye Doğu Azerbaycan ziyaretinde İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Hava Kuvvetleri Komutanı Pilot Tuğgeneral Hamid Vahidi, Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari, Genel Kurmay Vekili General Aziz Nasirzade ve İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari eşlik etti.

Tümgeneral Muhammed Bakıri Tebriz kentinde yaptığı açıklamada, Doğu Azerbaycan'da sınır güvenliğinin en üst seviyede olduğunu belirtmişti.