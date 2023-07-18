Türkmenistan “Kuzey-Güney” uluslararası ulaşım koridoruna katıldı

Rus medyasına göre Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru’nun (INSTC) üç ana kurucu ülkesi İran, Rusya ve Hindistan'ın onayıyla Türkmenistan da bu projeye katıldı.

Daha önce Rusya’nın Aşkabat Büyükelçisi Aleksander Blohin bunu TASS ile yaptığı bir röportajda Türkmenistan’ın “Kuzey-Güney” uluslararası ulaşım koridoruna katılmak istediğini duyurmuştu.

Rus Büyükelçi, Rusya ile Türkmenistan’ın Hazar Denizi’nin doğu kıyısı boyunca bir otoyol inşa edilmesi konusunda önemli müzakereler yürüttüğünü de sözlerine eklemişti.

Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru (INSTC) Nedir?

Kuzey-Güney Koridoru, Tahran'ın Azerbaycan ve Rusya ile diğer ülkelerle bağlantı kurmayı planladığı İran limanlarını ve demiryollarını kullanarak Hindistan'daki Mumbai'den Finlandiya'ya mal taşımayı kolaylaştırmak için tasarlanmış büyük bir transit yol.Bu bağlantılar Rusya’nın demiryolu bağlantısı yoluyla hem Fars Körfezi'ne hem de Hindistan’a erişimini sağlayacak.

2000-2002 yılları arasında projenin temelini Rusya, İran ve Hindistan attı. Ardından projeye diğer ülkeler katıldı. Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Belarus, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Bulgaristan da dahil oldu. INSTC'ye katılan Kafkaslar, Güney Avrupa, Batı Asya ve Orta Asya'daki ülkelerle, Avrasya’nın en önemli ulaşım girişimlerinden biri olarak öngörülmektedir.