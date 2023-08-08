ABD Kongre heyeti, Netanyahu ile İran'ı görüştü

Arap medyasına göre; ABD Kongresi'nden Demokrat Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan heyet işgal altınaki Filistin topraklarını ziyaret etti.

Hakeem Jeffries başkanlığındaki heyet, Siyonist Rejim Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüştü. Bu görüşmede İran'ın nükleer programı gündeme getirildi.

Washington liderliğindeki Batı ülkeleri ve Siyonist Rejim, Tahran'ı nükleer programında askeri hedefler peşinde koşmakla suçluyor. İran ise bu iddiaları reddediyor.

İranlı yetkililer, daha önce defalarca Tahran'ın nükleer silah sahibi olma niyetinin bulunmadığı yönünde açıklamalar yaptı. İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei de sık sık nükleer silah yapmanın ve kullanmanın İslam'a göre haram olduğu yönünde fetvalar verdi.

Ayetullah Hamanei geçtiğimiz Haziran'da yaptığı konuşmada, "Amerikan istihbarat camiasının son aylar da dahil olmak üzere birçok kez İran'ın nükleer silah üretme yönünde bir adım atmadığı gerçeğini kabul ettiği gibi bizim nükleer silah peşinde olmadığımızı kendileri de biliyor." demişti.