ABD'nin nükleer iddiaları kasıtlı olarak devam ediyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atılmasının 78. yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.

Kenani'nin İngilizce olarak paylaştığı mesajda, ''ABD, nükleer silahı kullanma ve en büyük nükleer silah cephaneliğe sahip gayri meşru bir rejime (Siyonist İsrail) destek sağlama konusunda karanlık bir geçmişi olan tek bir devlettir.

Peki nükleer silahların kullanımının yasaklanması konusuna liderlik yapma bu ülkeye (ABD) yaraşır mı?!

Bu ülkenin İran'ın nükleer programıyla ilgili devam eden iddiaları, kasıtlı olarak öne sürülen büyük yalanın bir parçasıdır.'' ifadelerine yer verildi.

Hiroşima trajedisinin üzerinden 78 yıl geçti

Hiroşima ve Nagazaki'ye ABD tarafından atom bombası atılmasının üzerinden 78 yıl geçti.

ABD, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya tarihin ilk atom bombasını atmış, kentin yüzde 90'ı yıkılmış, ilk anda 80 bin kişi yaşamını yitirmişti. Üç gün sonra da Nagazaki'ye atom bombası atılmış, burada da en az 40 bin kişinin ilk anda öldüğü belirtilmişti.

Atom bombasının sonraki etkileriyle de büyük çoğunluğu sivil olmak üzere yaklaşık 110 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. İzleyen aylar ve senelerde radyasyona bağlı hastalıklardan bölgede ölümler devam etmişti.