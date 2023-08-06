Üst düzey Rus yetkiliden İran'a önemli ziyaret

Rusya merkezli TASS haber ajansına göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, iki günlük ziyaret için yarın Tahran'a geliyor.

Haberde Ryabkov'un Tahran ziyaretinde İranlı yetkililerle Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşması ve İran'ın BRICS'e üyelik başvurusu gibi konuları ele alacağı belirtildi.

TASS'a konuşan Rus yetkili, KOEP'in yeniden canlanmasının Avrupa tarafının ve Washington'ın kararına bağlı olduğunu belirterek, Moskova'nın anlaşmanın yeniden canlandırılması için üzerine düşen rolü oynamaya hazır olduğunu söyledi.

Son günlerde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran nükleer anlaşmasına karşılıklı dönmek için Avrupalı ortakları gibi çalıştıklarını ileri sürmüştü.

İran Nükleer Anlaşması nedir?

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşması, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.