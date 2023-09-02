Afrika'daki darbe Fransa’ya yapılıyor

Fransa’nın asırlardır sömürdüğü Afrika ülkelerinde sular durulmuyor. Orta Afrika ülkesi Gabon’da hafta sonu gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası bir grup asker, yönetime el koyduğunu duyurdu. Sömürülen ülkelerde art arda darbeler gerçekleşirken son olarak Gabon’da yaşanan darbe ile 2020 yılından bu yana Fransız sömürgelerinde yaşanan altıncı darbe meydana gelmiş oldu.

Yıllardır soykırım ve zulümle sömürdüğü Afrika’da, Fransa’ya darbe. 2020 yılından bu yana Fransız sömürgeleri olan Mali, Gine, Burkina Faso, Çad ve Nijer’de askerler yönetime darbe yaparken, son olarak Orta Afrika ülkesi Gabon’da hafta sonu bir grup asker yönetime el koydu. Fransa karşıtlığı temelinden sömürge valisi konumundaki idarecilere karşı art arda yaşanan darbelere halkın da destek verdiği görülüyor.

Kamerun ve Rusanda'nın ordularında yeni atamalar

Gabon’da yaşanan darbe, Afrika’daki domino etkisini devam ettirirken yeni darbelerin olup olmayacağı da merak ediliyor.

Bu bağlamda Gabon’da askerin yönetime el koymasından sonra Kamerun ve Ruanda’nın ulusal ordularında yeni atamalar yapması da dikkat çekti. Uzun yıllardır iktidarda olan 2 liderin, Gabon’daki darbeden sonra kendi ülkelerinde de benzer bir durum yaşanmaması için önlem almaya çalıştığı iddia edildi.

Fransa karşıtlığı büyük bir etken

Afrika’da art arda yaşanan darbeleri değerlendiren uzmanlar, yaşananları Fransa karşıtlığı üzerinden okuyor. Bu doğrultuda söz konusu ülkelerin yıllardır sömürüldüğüne dikkat çeken uzmanlar, sömürge valisi konumundaki idarecilere yapılan darbelere halkın da destek verdiğini kaydediyor.

Milli Gazete'ye göre, Fransa'nın Afrika kıtasındaki daimi 4 askeri üssünden biri Gabon'da bulunuyor ve burada 380 personel görev yapıyor. Gabon'da 30 Ağustos'ta askerin yönetime el koymasının ardından gözler bu ülkedeki yabancı askeri üslere çevrildi. Fransa, eski sömürgesi Gabon'da 1960'tan bu yana asker konuşlandırıyor ve bu askerler, 2014'ten bu yana "Gabon'daki Fransız Unsurları (EFG)" ismiyle biliniyor.

Fransa'nın Afrika kıtasındaki 4 daimi üssünden (Senegal, Cibuti, Fildişi Sahili) biri de Gabon'da bulunuyor. Başkent Librevil'deki "Gaulle Kampı (Camp de Gaulle)" isimli daimi Fransız üssünde, Fransa Silahlı Kuvvetlerine bağlı 380 asker görev yapıyor. Bu askerlerden üçte ikisi daimi, yani 3 ya da en fazla 4 yıl süreyle, geri kalan askerler de 4 aylık rotasyonlarla görev yapıyor. Fransız ordusunun Gabon ormanlarında, Afrikalı askerlere yönelik muhabere eğitim merkezi de bulunuyor. Gaulle Kampı, büyük ölçüde Gabon'un yanı sıra Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS) üyesi Kamerun, Çad, Sao Tome ve Prensip, Ekvator Ginesi, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Angola, Burundi ve Orta Afrika Cumhuriyeti askerlerine eğitim vermek için kullanılıyor. Gaulle Kampı'nda, muharip ya da özel kuvvetlere ait unsurlar bulunmuyor. Fransız yetkililer, daha önce Gabon'daki Fransız asker sayısının 2024'e kadar azaltılacağı ve hedefin 200 askere inmek olduğunu duyurmuştu.