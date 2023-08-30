Afrika Birliği'nden Gabon'daki darbeye kınama

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed tarafından yapılan açıklamada, Gabon'daki askeri darbenin kınandığı, bu adımın AfB ilkelerine aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "AfB Komisyonu Başkanı Muhammed, Gabon'daki durumu büyük bir endişeyle takip ediyor ve ülkedeki seçim sonrası krizin çözüm yolu olarak askeri darbeyi şiddetle kınıyor." denildi.

Askeri darbenin AfB'nin hukuki ve siyasi araçlarının açık ihlali olduğu belirtilen açıklamada, Gabon ordusu ve güvenlik güçlerine, cumhuriyetçi görevlerine bağlı kalmaları, cumhurbaşkanı, ailesi ve hükümet üyelerinin güvence altına alınmaları çağrısı yapıldı.

AA