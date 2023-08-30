Burkina Faso Dışişleri Bakanı Tahran'a geliyor

İran'ın Burkina Faso Büyükelçisi Mücteba Fakihi, bu ülkenin Dışişleri Bakanı Olivia Rouamba ile görüştü.

İkili ilişkilere ve Batı Afrika'daki gelişmeler ele alındığı görüşmede iki ülkenin ortak ekonomik komisyonu toplantısı düzenlenmesi gündeme getirildi.

İran’ın Vagadugu Büyükelçisi Mücteba Fakihi bu görüşmede İran Dışişleri Bakanlığı ve Büyükelçiliği’nin iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve bilimsel ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Burkina Faso Dışişleri Bakanı Olivia Rouamba İran'ın bağımsız dış politikasını takdir ederek, ülkesinin İran ile ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesine hazır olduğunu duyurdu.

Olivia Rouamba ayrıca İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın Tahran'ı ziyaret etmek için yaptığı resmi daveti memnuniyetle karşıladı.