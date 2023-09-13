Rusya İran nükleer anlaşması için çağrı yaptı

Rusya’nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, "X" platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, İran nükleer anlaşması konulu müzakerelere geri dönülmesi için Batılı taraflara çağrıda bulundu.

Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısında Batı ülkelerinin İran'ıın nükleer programına ilişkin sunduğu raporu eleştirerek, ''Cevabımız şu: Müzakerelere dönelim, İran nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmak için anlaşmayı sonuçlandıralım, dört ay içinde endişeler birer birer çözülecek." dedi.

Öte yadan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün nükleer müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran hükümetinin bir yandan yaptırımları etkisiz hale getirmeye çalıştığını, diğer yandan da yaptırımların kaldırılması için müzakere penceresini açık tuttuğunu belirtmişti.

Emir Abdullahiyan, ''Şu anda geçici bir anlaşma aşamasında değiliz.'' demişti.