Emir Abdullahiyan, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile dün akşam telefonda görüştü.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna ve Afganistan’daki son gelişmeler ele alındı.

İran ile Finlandiya arasındaki tarihi ilişkilere değinen Bakan Emir Abdullahiyan, ikili ilişkilerin geliştirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen ise ülkesinin yargı ve konsolosluk alanları da dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki ilişkileri güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

Valtonen ayrıca İran'a Afgan göçmenlerin ülkelerine dönmesi için gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür etti.