Ayetullah Hamanei: ABD kriz yaratmak peşinde

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Güney Horasan ve Sistan ve Beluçistan eyaletinin halkı ile İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi'nde bir araya geldi.

İran halkına hitap eden Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından satır başları şöyle:

-Dünya büyük bir değişimin eşiğinde; Peki bu değişim nedir? Bu değişim, Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinin gücünün zayıflaması ve diğer bölgesel ve küresel güçlerin ortaya çıkmasıdır.

-Elde ettiğimiz bilgilere göre Amerikan hükümeti “Uluslararası Kriz Grubu” adı altında bir kuruluş oluşturmuştur. Bu grup kendilerince ülkemizde kargaşaya elverişli olan noktalarda kriz çıkarmak peşinde.

-Bu grup İran'ın bazı noktalarında kriz yaratabileceği kanaatine varmış ve etnik farklılıklar, dini farklılıklar ve kadın gibi meselelerden yararlanıp kriz yaratmayı amaçlıyor. Bu, ABD’nin planı ve bunu ancak rüyasında görür.

-Düşman düşmanlığında ve planlarında ciddidir, biz de düşmana karşı durma konusunda çok ciddiyiz.

-ABD’nin Suriye'deki başarısızlığı ve Afganistan'dan geri çekilmesi bu ülkenin zayıfladığının göstergesidir. Diğer sömürgeci ülkeler de ABD ile aynı kaderi paylaşmakta. Afrika’nın Fransa emperyalizmine karşı çıkması bu örneklerden biridir.

-Amerika’nın zayıflığı bu devletin diğer ülkelere karşı plan yapmakta aciz olduğu anlamına gelmiyor. Bugün ABD'nin bölgede İran dahil Irak, Suriye, Lübnan, Yemen, Afganistan ve hatta geleneksel dostları olan Fars Körfezi ülkelerine yönelik planlar yapıyor.