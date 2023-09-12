Reisi'den Libya'ya başsağlığı mesajı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'ye gönderdiği mesajda, Libya'daki selde 3 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı Libya halkı ve hükümetine taziye dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi mesajında sel felaketinde hayatını kaybedenlerin aileleri için başsağlığı ve yaralılar için de acil şifalar diledi.

Reisi ayrıca İran'ın tıbbi ilaç ve sağlık malzemeleri dahil her türlü insani yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Libya'da şiddetli yağış ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bini geçtiği, 10 bin kişinin kayıp olduğu açıklandı. 2 barajın çökmesi sonucu Derne'nin dörtte biri sular altında kaldı.