Fars körfezi’ndeki Teben limanı

Denizden 200 metre uzaklıkta bulunan Teben limanının deniz seviyesinden yüksekliği 5 metredir.

Bu limanda yaşayanların çoğu balıkçılıkla uğarşmaktadır.

“Teben” yerel dilde “saman” anlamına geliyor. Bu limana “Teben” isminin verilmesinin nedeni ise bu bölge sakinlerinin eskilerde Fars Körfezi’ne kıyısı olan ülkelere saman ihraç etmesidir.

900 kilometreyi aşan kıyı şeridiyle Hormozgan, ülkenin ekonomik açısından canlanması ve gelişmesinde önemli bir rol oynamış olup, ilin en batısındaki Teben limanından Jask limanlarına kadar mal alışverişinde önemli bir rol oynamıştırs

"Teben" sahilin kıyısında güzel Mars dağlarının varlığı ve Fars Körfezi'nin gürleyen dalgalarının kayalık, kumlu ve mercan plajlarıyla kesişmesi Fars Körfezi'nin güzelliklerini ikiye katmaktadır.

L.F