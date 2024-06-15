İzmir Gazze ile kardeş kent olacak

Gazeteduvar'ın haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantılarının üçüncü oturumu Çeşme Kalesi’nde yapıldı. İzmir’in Filistin'in Gazze kenti ile kardeş kent olma önergesiyle ilgili konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, “Savaş bittiği zaman, oradaki tahribatı onarmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi, meclisimiz, tüm ilçelerimizle alabildiğimiz en fazla sorumluluğu alacağız. Ben oraya gitmeye talibim. Bugün de izin verseler gitmeye hazırım. Barışı sağlamak adına atabildiğimiz tüm adımları atmaya hazırız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi her ay bir oturumun farklı bir ilçede yapılma kararı sonrası Çeşme'de toplandı. Geçen ay Torbalı'da düzenlenen, bu ay ise Çeşme Kalesi'nde yapılan meclis oturumu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Mecliste ilk olarak İzmir’in Filistin'in Gazze kenti ile kardeş kent olma önergesi gündeme geldi ve oy birliği ile kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bu aldığımız karar şu anlama geliyor; orada savaş bittiği zaman, biz oraya gidebildiğimiz zaman, orada savaşın yarattığı tahribatı onarmak, travma geçirmiş insanların yanında olmak adına İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm meclisimiz, tüm ilçelerimizle alabildiğimiz en fazla sorumluluğu alacağız. Ben oraya gitmeye talibim. Bugün de izin verseler gitmeye hazırım. Özellikle çocukların, masum sivil halkın askeri zulüm altında ezilmesi, hiçbirimizin vicdanının kabul ettiği bir şey değil. Barışı sağlamak adına atabildiğimiz tüm adımları atmaya hazırız” dedi.