https://tr.mehrnews.com/news/1917533/ 8 Haz 2024 17:43 News ID 1917533 Video Video 8 Haz 2024 17:43 Fidan ve Bakıri İstanbul’da görüştü Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile İstanbul'da bir araya geldi. indir 2 MB News ID 1917533 کپی شد İlgili haberler Bakıri ile Fidan ikili ilişkilerin geliştirilmesini görüştü Fidan ile Hamas Lideri Heniyye görüştü D-8 ve Gazze’de artan endişeler Bakıri, İstandul'da düzenlenen Gazze konulu toplantıda konuştu Fidan BRICS+ Oturumu'na katılacak İran Dışişleri Bakan Vekili, CNN TÜRK'e konuştu İran Dışişleri Bakanı Vekili, Erdoğan ile görüştü Ümmet için kurulmuştu Gazze için toplandı BRICS toplantısında Reisi için saygı duruşu İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri Rusya'ya gitti Ekler video görüntüleri Hakan Fidan Türkiye İran
yorumunuz