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8 Haz 2024 17:43

Fidan ve Bakıri İstanbul’da görüştü

Fidan ve Bakıri İstanbul’da görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile İstanbul'da bir araya geldi.

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News ID 1917533

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