Bakıri ile Fidan ikili ilişkilerin geliştirilmesini görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sırasında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Görüşmede Bakıri, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantı dolayısıyla Türkiye’yi takdir etti.

Helikopter kazasında şehit olan Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ın İran-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerine dikkati çeken Bakıri, Tahran'ın iki ülke arasında özellikle ekonomi ve ticaret alanında imzalanan anlaşmaları hayata geçirme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Bakıri, Tahran-Ankara ilişkilerinin önemine değinerek, ''İran-Türkiye ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi sadece iki ülkenin yararına değil, aynı zamanda bölgesel istikrarın sürdürülebilirliği açısından da önemli. Zira Siyonist Rejim gibi ortak bir düşmanla karşı karşıyayız.’’ dedi.

Filistin'deki gelişmelere ilişkin Bakıri, "İslam ülkeleri olarak, Filistin halkına siyasi ve hukuki destek konusunda daha yakın istişarelerde bulunmalıyız.’’ diye konuştu.

D-8 ülkeleri "Gazze" için İstanbul'da toplandı

Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda Gazze'deki son gelişmeler ele alındı. Toplantı, ortak bildirinin kabulü ve basın açıklaması ile sona erdi.

Bazı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma kararlarının takdir edildiği ve henüz tanımamış olan tüm devletlere Filistin Devleti'ni tanıma çağrısında bulunulan bildiride, "ABD'yi Filistin'in bağımsız ve egemen bir devlet olarak BM'ye tam üyeliği konusundaki vetosunu kaldırmaya çağırıyoruz" denildi.