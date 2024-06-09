  1. Türkiye
9 Haz 2024 17:20

Fidan BRICS+ Oturumu'na katılacak

Fidan BRICS+ Oturumu'na katılacak

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, BRICS+ Oturumu'na katılmak üzere Rusya’ya iki günlük bir ziyaret düzenleyecek.

Türk medyasına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve Rus yetkililerle görüşecek, 11 Haziran'da gerçekleştirilecek BRICS+ Oturumunda yer alacak.

Görüşmelerde Gazze'deki son gelişmeler, Ukrayna, Suriye, Libya ve Güney Kafkasya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak.

Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgesinde devam eden savaşın bir an önce barışçıl yollarla son bulması yönündeki beklentisini ve bu yönde Türkiye'nin elinden gelen desteği vermeye hazır olduğu mesajını yineleyecek.

Görüşmelerde ekonomik ve ticari işbirliği önemli yer teşkil edecek.

News ID 1917565

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