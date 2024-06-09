Ümmet için kurulmuştu Gazze için toplandı

Milli Gazete'ye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Gazze’deki durumu ele almak üzere D-8 üyesi devletlerin dışişleri bakanları ve üst düzey temsilcileri bir araya geldi. Bakanlar, insani ve jeopolitik etkileri olan Gazze’deki mevcut krizi ele aldılar.

"İlk günden topmlanmalıydı, çok geç kalındı"

Filistin topraklarındaki İsrail terörü tüm vahşetiyle sürerken Necmettin Erbakan Hoca’mız tarafından ümmetin kurtuluş umudu olarak kurulan D-8’in, 7 Ekim’den 8 ay sonra değil de İsrail’in katliamlarına başladığı ilk andan itibaren olağanüstü toplanma kararı alması, caydırıcı bir güç ortaya koyma açısından büyük bir önem arz edecekti.

İslâm dünyasının ayağa kalkmasının D-8’in yeniden canlanmasıyla mümkün olacağının idrakinde olan milyonlarca Müslüman, dünkü toplantının en azından sürdürülebilir bir yaptırım döneminin başlangıcı olabilmesini temenni ediyor.

D-8’i önemsememenin bedelini bütün İslâm dünyası ödedi

Millî Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın başbakanlığı döneminde kurduğu D-8’in, Refah Partisi iktidarından sonra gelen hükûmetler tarafından hak ettiği değeri görmemesinin bedelini, bugün İslâm dünyası en acı şekilde yaşıyor.

15 Haziran 1997 tarihinde Türkiye’nin öncülüğünde Mısır, İran, Bangladeş, Pakistan, Nijerya, Endonezya ve Malezya’nın birlikteliğinden oluşan D-8 İslâm birliği projesi; askeri, siyasi, ekonomik, teknolojik ve daha birçok alanda Müslümanların iş birliği içinde kuvvetlenmesini amaçlayan asrın en isabetli projesi olarak kayıtlara geçti.