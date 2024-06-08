Bakıri, İstandul'da düzenlenen Gazze konulu toplantıda konuştu

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İstanbul’da Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Bakıri burada yaptığı konuşmada Türkiye'ye Gazze konusu ile ilgili böyle bir girişimde bulunmasından dolayı teşekkür etti.

"Siyonist rejimin sekiz aydır süren saldırılarına rağmen uluslararası toplumun İsrail’in bu eşi benzeri görülmemiş cinayetlerine karşı eylemsizliğine tanık olduk." söyleyen Bakıri "İşgalci rejim, toplu cezalandırma politikası uygulayarak Gazze'yi yaşanmaz hale getirmektedir. İslam ülkelerinin dayanışması bu suçları engelleyebilir" dedi.

Bakıri, sözlerinin devamında "İran İslam Cumhuriyeti, İslam ülkelerinin ve D-8 Örgütüne üye ülkelerin tüm odak ve kapasitelerinin bu konuya yönlendirilmesi gerektiğine inanmaktadır. Siyonist rejimin hayati damarlarını kesmenin doğru yolu bu ülkelerin bu rejim ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini kesmek ve Siyonist rejimin petrol, enerji ve mallarına ambargo koymaktır" ifadesini kullandı.

Bakıri'den D-8 ülkelerine 9 öneri

Bakıri konuşmasının diğer bölümünde Gazze meselesinin çözümü ile ilgili 9 öneride bulundu.

Bakıri'nin önerileri şu şekilde:

1- "Filistin konulu D-8 Örgütü destek programı"nın oluşturulması. Bu program, örgüt üyelerinin Filistin'in kalkınma ve yeniden inşa konusunda katkıda bulunabilir.

2- D-8'in Gazze'nin yeniden inşası için İslami bir fon oluşturulmasına ilişkin uluslararası bir konferansın düzenlenmesi ve bu konuda İslam ülkelerinin mali yardımda bulunması.

3- Gazze'ye yönelik savaşın durdurulması ve bu bölgeye uluslararası insani yardım gönderilmesi amacıyla İİT temas grubuna eşlik edecek D-8 temas grubunun oluşturulması.

4- Siyonist Rejim ile siyasi, ticari ve ekonomi ilişkileri kesmek.

5- İşgalci Siyonist rejimin ordusunu ve güvenlik kurumlarını, işlediği soykırım suçları, savaş suçları, insan hakları ve uluslararası insancıl hukuku açık bir şekilde ihlal etmesi nedeniyle "terörist örgütler" olarak tanımlamak.

6- D-8 örgütünün İsrail rejiminin apartheid örgütü olarak tanınmasına destek vermesi ve üye devletlerin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 3379 sayılı kararının yeniden canlandırılması için çaba göstermesi.

7- D-8 Örgütü'nün, Filistin ulusal birliği amacıyla tüm Filistinli grupların katılımıyla kapsamlı Filistin görüşmeleri yapılması.

8- D-8’in Siyonist rejimin tüm uluslararası kurumlardaki üyeliğinin askıya alınması için talepte bulunması

9- Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi vb. nezdinde devam eden uluslararası hukuk kampanyalarında Filistin'e hukuki destek sağlamak amacıyla D-8 örgütüne üye ülkeler tarafından ortak bir hukuk komitesinin oluşturulması.