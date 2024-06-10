  1. Siyaset
10 Haz 2024 07:47

İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri Rusya'ya gitti

İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri Rusya'ya gitti

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri üst düzey bir heyetin başkanlığında BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Nijniy Novgorod kentine gitti.

Rusya'nın dönem başkanlığını yaptığı BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, bugün Nijniy Novgorod kentinde düzenlenecek toplantıya katılacak.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri üst düzey bir heyetin başkanlığında BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Nijniy Novgorod kentine gitti.

İki gün sürecek toplantının ilk gününde BRICS ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya gelecek. Toplantı, ikinci gün BRICS üyesi olmayan ülkelerden bakanların katılımıyla genişletilmiş formatta devam edecek.

Toplantıda BRICS bünyesindeki işbirliği, küresel ve bölgesel meseleler ile birliğin gelişmekte olan ülkelerle diyaloğuyla ilgili konular ele alınacak.

News ID 1917571

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler