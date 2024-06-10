İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri Rusya'ya gitti

Rusya'nın dönem başkanlığını yaptığı BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, bugün Nijniy Novgorod kentinde düzenlenecek toplantıya katılacak.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri üst düzey bir heyetin başkanlığında BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Nijniy Novgorod kentine gitti.

İki gün sürecek toplantının ilk gününde BRICS ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya gelecek. Toplantı, ikinci gün BRICS üyesi olmayan ülkelerden bakanların katılımıyla genişletilmiş formatta devam edecek.

Toplantıda BRICS bünyesindeki işbirliği, küresel ve bölgesel meseleler ile birliğin gelişmekte olan ülkelerle diyaloğuyla ilgili konular ele alınacak.