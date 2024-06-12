Gürgan'daki Tarihi Emir Latifi Evi

İran’ın Gürgan kentinin turistik mekanlarından biri olan "Tarihi Emir Latifi Evi" veya Gürgan El Sanatları Müzesi, Nalbendan Çarşısı'nın yakınında ve Gürgan Ulu Camii'nin arkasında yer almaktadır.

2 katlı bir bina olan Emir Latifi Evi Kaçar döneminde inşa edilmiştir.

1999 yılında İran Milli Eserler Listesine alınmış olan bu bina günümüzde El Sanatları Müzesi olarak işlev yapmaktadır.

İran'daki birçok tarihi evde olduğu gibi bu binanın yapımında ise harç ile birlikte ahşap, kil ve tuğla kullanılmış.

Gülistan eyaletinin ilk El Sanatları Müzesi olarak da bilinen Gürgan El Sanatları Müzesi, çok büyük bir etnik köken çeşitliliğine, çok özel bir coğrafi ve doğal konuma sahiptir. Bu nedenle geçmişten bu yana ülkenin el sanatları kutuplarından biri olarak kabul edilmektedir.

Gügan El Sanatları Müzesi'nin birinci katında Aliabad Ketul, Şehkuh Köyü, Sehra Türkmen ve Kazak Mahalle, Ramiyan ve Ziyaret Köyü gibi Gülistan ilinin farklı şehirlerinden el sanatları sergilenirken ikinci katta ise, Gürgan'ın ve Gülistan eyaletinin el sanatları sergelenmektedir.

Bu katta bakırcılık, demircilik, keçecilik, cicim dokuma, halı dokuma, pamuk eğirme, iplik dokuma, hasır dokuma ve terzilik stantları bulunmaktadır.

Çevirmen: Leyla Ferahani