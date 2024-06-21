  1. İran
21 Haz 2024 14:43

Ayetullah Hamanei yargı mensuplarını kabul edecek

Ayetullah Hamanei yargı mensuplarını kabul edecek

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, yarın yargı mensupları ile bir araya gelecek.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İran'ın ilk Yargı Erki Başkanı Muhammed Beheşti ile 72 yarenlerinin şehadet yıldönümü ve Yargı Erki Haftası münasebetiyle yarın yarın yargı mensupları ile bir araya gelecek.

28 Haziran 1981 (İran takvimi 7 Tir 1360) tarihinde İslam Cumhuriyeti Partisi'nin Tahran merkez binasında gerçekleşen bir elim terör patlaması sonucu dönemin İran Yargı Erki Başkanı Seyyid Muhammed Behişti ile 72 yakın çalışma arkadaşı ve İran'ın seçkin siyaset adamı ve yetkilisi terör örgütü münafıklar örgütü tarafından şehid edildi.

News ID 1917874

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