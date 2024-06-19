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19 Haz 2024 14:26

Cumhurbaşkanı adayı Pezeşkiyan İsfahan'da

Cumhurbaşkanı adayı Pezeşkiyan İsfahan'da

Cumhurbaşkanı adayı Mesut Pezeşkiyan seçim kampanyası kapsamında gittiği İsfahan'da halk tarafından karşılandı.

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News ID 1917839

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