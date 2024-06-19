https://tr.mehrnews.com/news/1917839/ 19 Haz 2024 14:26 News ID 1917839 Video Video 19 Haz 2024 14:26 Cumhurbaşkanı adayı Pezeşkiyan İsfahan'da Cumhurbaşkanı adayı Mesut Pezeşkiyan seçim kampanyası kapsamında gittiği İsfahan'da halk tarafından karşılandı. indir 20 MB News ID 1917839 کپی شد İlgili haberler Cumhurbaşkanı adaylarının kadın ve aile hakkındaki görüşleri nedir? Seçim adayları arasındaki münazaralar ile ilgili detaylar Sosyal medya kullanıcıları adaylar arasındaki münazara ile ilgili ne dedi? Cumhurbaşkanı adayı Gazizade dış politikadaki programlarını anlattı Cumhurbaşkanı aday Galibaf dış politika hedeflerini anlattı Cumhurbaşkanı adayları 2.münazara için bu akşam canlı yayına çıkacak Ekler İran Cumhurbaşkanlığı seçimleri (0) 2024 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri seçim adayı
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