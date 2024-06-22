Ayetullah Hamanei'den adaylara seçim tavsiyesi

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İran'ın ilk Yargı Erki Başkanı Muhammed Beheşti ile 72 yarenlerinin şehadet yıldönümü ve Yargı Erki Haftası münasebetiyle bugün Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyiniyesi'nde yargı mensupları ile bir araya eldi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, Yargı Erki’nin adaleti cesaretle yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, “Yargı Erki kamuoyunun bu erki adalet evi olarak tanınası şekilde yargı yapmalı” dedi.

Ayetullah Hamanei, yargıçların kararlarında Batılı insan hakları ilkelerine güvenmemesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı adaylarına hitap eden Ayetullah Hamanei, “Adaylar münazaralarda düşmanları mutlu edecek ifadelerden kaçınmalı. Bazen ülkenin, milletinin, İslam Cumhuriyeti sisteminin düşmanlarını mutlu edecek sözler ortaya atılabilir. Dolayısıyla söylenen sözler vatan düşmanını, millet düşmanını, İslam Cumhuriyeti sisteminin düşmanını memnun etmemeli” ifadelerinde bulundu.