Pakistan Cumhurbaşkanı'ndan Pezeşkiyan'a tebrik mesajı

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari,yayınladığı bir mesajda İran'da 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasından dolayı Mesut Pezeşkiyan'ı tebrik etti.

Zerdari medasında İran ve Pakisan arasındaki ilişkilerin kardeşçe olduğunu belirterek bu ilişkilerin Pezeşkiyan'ın başkanlığı döneminde daha da güçleneceğini vurguladı.

Zerdari ayrıca Pakistan'ın bölgede barış ve refahı teşvik etmek için İran'la işbirliği yapmaktan yana olduğuna vurgu yaptı.

Mesut Pezeşkiyan dün halkın yoğun katılımıyla ikinci turu düzenlenen 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların çoğunluğunu alarak İran'ın dokuzuncu cumhurbaşkanı oldu.