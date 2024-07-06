Beşşar Esad'dan Pezeşkiyan'a tebrik mesajı

Suriye Devlet Başkanı Beşşer Esad, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesut Pezeşkiyan'a tebrik etti.

Esad şunları söyledi:

Sizleri sevgili İran halkının güveninden dolayı tebrik ediyorum ve İran İslam Cumhuriyeti liderliğini ve halkını seçim sürecinin başarısından dolayı tebrik ediyor, en iyi dileklerimi sunuyorum.

İran, ilişkilerimizin zirvede olmasını sağlamak istediğimiz en önemli ülkelerden biri çünkü bu ilişki onlarca yıl boyunca kurulan köklere dayanıyor.

Suriye-İran stratejik ilişkisini güçlendirmek ve ikili işbirliğine umut verici yeni ufuklar açmak için sizinle birlikte çalışacağız.