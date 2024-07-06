Venezuela’dan İran’a tebrik mesajı

Venezuela Dışişleri Bakanı Yván Gil sosyal medya X hesabindan yaptığı paylaşımda, İran'da yeni seçilen cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ı tebrik etti.

Yván Gil'in yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, 5 Temmuz 2024'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna katılarak ülkelerinin demokrasisine olan bağlılıklarından dolayı İran İslam Cumhuriyeti halkına ve seçimi kazanarak cumhurbaşkanı olan Sayın Mesut Pezeşkiyan’a tebrik ediyorum.

Venezuela, İran milletinin aldığı kararın, barışın ve küresel kalkınmanın sağlamlaştırılmasında, bu ülkenin refahına ve yeni çok kutuplu dünyanın yükselen gücü olarak kurulmasına yol açacağına inanıyor.”

Mesut Pezeşkiyan dün halkın yoğun katılımıyla ikinci turu düzenlenen 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların çoğunluğunu alarak İran'ın dokuzuncu cumhurbaşkanı oldu.

Leyla Ferahani