Putin’den Pezeşkiyan’a tebrik mesajı

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran’da yeni cumhurbaşkanı seçilen Mesut Pezeşkiyan’ı tebreik ettiği belirtildi.

Putin gönderdiği tebrik mesajında, Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin dostane ve iyi komşuluk çerçevesinde olduğunu, her iki tarafın önemli konularda koordineli olarak çalıştığını kaydetti.

Mesut Pezeşkiyan dün (5 Temmuz) halkın yoğun katılımıyla ikinci turu düzenlenen 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların çoğunluğunu alarak İran'ın dokuzuncu cumhurbaşkanı oldu.