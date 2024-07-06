İmamali Rahman, Pezeşkiyan'ı tebrik etti

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ı tebrik etti.

Pezeşkiyan'ı Tacikistan'a davet eden Rahman, ülkesinin İran ile ikili işbirliğini güçlendirmekte kararlı olduğunu vurguladı.