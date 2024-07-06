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6 Tem 2024 14:22

İmamali Rahman, Pezeşkiyan'ı tebrik etti

İmamali Rahman, Pezeşkiyan'ı tebrik etti

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ı tebrik etti.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ı tebrik etti.

Pezeşkiyan'ı Tacikistan'a davet eden Rahman, ülkesinin İran ile ikili işbirliğini güçlendirmekte kararlı olduğunu vurguladı.

News ID 1918325

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