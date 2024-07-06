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6 Tem 2024 15:32

Paşinyan Pezeşkiyan'ı tebrik etti

Paşinyan Pezeşkiyan'ı tebrik etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İran’da dün ikinci turu gerçekleşen 14. Dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların çoğunluğunu alarak cumhurbaşkanı seçilen Mesut Pezeşkiyan’ı tebrik ederek, kendisine başarılar diledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İran’da dün ikinci turu gerçekleşen 14. Dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Mesut Pezeşkiyan’a tebrik mesajı gönderdi.

Paşinyan’ın gönderdiği tebrik mesajında, “Kardeş ülke İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkiler, Ermenistan'ın bağımsızlığının ilanından bu yana sürekli gelişen Ermenistan hükümeti ve halkı için özel bir önem taşıyor. Ermenistan ile İran arasında ikili işbirliği alanında sıcak ilişkilerin sürekli olarak derinleştirilmesi ve bölgenin istikrar ve refahı özel önem taşımaktadır” ifadesine yer verildi.

Paşinyan mesajında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Hükümetlerimizin ortak çabalarıyla Ermenistan ile arasında varılan anlaşmaların uygulanacağına ve iki ülkenin halkının refahı için bir dizi yeni programı ortaklaşa uygulayacağımıza inanıyorum.”

News ID 1918332

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