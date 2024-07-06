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6 Tem 2024 15:26

Bahreyn Kralı’ndan Pezeşkiyan'a tebrik mesajı

Bahreyn Kralı’ndan Pezeşkiyan'a tebrik mesajı

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda Mesut Pezeşkiyan'ı İran cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife, İran’da cumhurbaşkanı olarak seçilen Mesut Pezeşkiyan'I tebrik etti.

Hamad bin İsa el-Halife tebrik mesajında şu ifadeyi kullandı:

“Bahreyn, İran'la işbirliğine dayalı ayrıcalıklı ilişkiler kurmak istiyor. İran’la ilişkilerin güçlendirilmesi iki ülkenin ve iki milletin çıkarınadır.”

BAE, Umman, Katar, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kuveyt, Japonya, Çin, Suudi Arabistan, Suriye, Pakistan, Rusya ve Irak yetkilileri de daha önce Pezeşkiyan’a tebrik mesajlarına bulunmuştu.

Leyla Ferahani

News ID 1918333

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