Hangi ülkenin yetkilileri Pezeşkiyan'ı tebrik etti?

İran'da 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri dün ülke geneinde ve yurt dışında gerçekleşti.Seçimin ardından ülke genelinde yapılan oy sayım işlemi sona erdi Pezeşkiyan 16 milyon 384 bin 403 oy ile 14. dönem cumhurbaşkanı oalarak seçimi kazandı.

Mesut Pezeşkiyan'a dünya ülkeleri yetkililerinden tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

Hizbullah

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ı tebrik etti.

Nasrullah'ın mesajı şu şekilde:

Hizbullah ve bölgesel direniş hareketleri olarak İran İslam Cumhuriyeti'ni güçlü, destekçisi olarak görüyoruz.

Nihai zaferin gerçekleşmesi yolunda hükümetinizle birlikte yolumuza devam edeceğiz.

Cezayir

Cezayir Devlet Başkanı Abdülmecid Tebbun, İran’dan 14.cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasından dolayı Mesut Pezeşkiyan’a tebrik mesajı gönderdi.

Abdülmecid Tebbun mesajında dost ve kardeş ülke İran ve Cezayir’in çıkarları doğrultusunda iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme ve geliştirme konusunda kararlılığını vurguladı.

Güney Kore

Güney Kore hükümeti yayınladığı bir mesajda İran'da cumhurbaşkanı olarak seçilen Mesut Pezeşkiyan'ı tebrik etti.

Güney Kore tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran için yeni hükümet döneminde refah ve kalkınmayla dolu, bölgenin istikrarına yapıcı katkı sağlayacak bir yol diliyoruz. İran'la dostane ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Sırbistan

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vučić, sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ı tebrik etti.

Aleksandar Vučić'in paylaşımı şöyle:

"İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı yürekten tebrik ediyorum. Zaferiniz, İran vatandaşlarının geleceğe yönelik vizyonunuza, barışa olan bağlılığınıza ve ülkenizin ilerlemesine olan arzunuza duyduğu güveni gösteriyor. Yönetiminizin halkınıza mutluluk ve refah getireceğinden eminim."

Özbekistan

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İran’da dün ikinci turu gerçekleşen 14. Dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların çoğunluğunu alarak cumhurbaşkanı seçilen Mesut Pezeşkiyan’ı tebrik etti.

Mirziyoyev tebrik mesajında Tahran ve Taşkent arasındaki uzun vadeli ve kapsamlı işbirliğinin Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanlığı döneminde daha yüksek bir seviyeye ulaşacağını temenni etti.

Mirziyoyev ayrıca,İran'la siyasi, ticari-ekonomik, ulaştırma, iletişim ve kültürel-insani alanlardaki işbirliğinin sürekli ve etkin biçimde gelişeceğini umut etti.

Azerbaycan

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Mesut Pezeşkiyan'a İran'ın yeni cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle tebrik mektubu gönderdi.

Aliyev'in mektubunda, "Eminim ki, ortak çabalarımızla Azerbaycan ile İran arasında halklarımızın ve ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda eski dostluk ilişkilerinin daha da güçlendirilmesini ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin genişletilmesini başaracağız.

İkili işbirliğimizin gelişme perspektifleri konusunda fikir alışverişinde bulunmak amacıyla sizi Azerbaycan'ı ziyaret etmeye davet ediyorum. Sizlere en iyi dileklerimi iletiyor, İran halkının refahı adına bundan sonraki faaliyetlerinizde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verildi.

Pakistan

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari,yayınladığı bir mesajda İran'da 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasından dolayı Mesut Pezeşkiyan'ı tebrik etti.

Zerdari medasında İran ve Pakisan arasındaki ilişkilerin kardeşçe olduğunu belirterek bu ilişkilerin Pezeşkiyan'ın başkanlığı döneminde daha da güçleneceğini vurguladı.

Zerdari ayrıca Pakistan'ın bölgede barış ve refahı teşvik etmek için İran'la işbirliği yapmaktan yana olduğuna vurgu yaptı.

Venezuela

Venezuela Dışişleri Bakanı Yván Gil sosyal medya X hesabindan yaptığı paylaşımda, İran'da yeni seçilen cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ı tebrik etti.

Yván Gil'in yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, 5 Temmuz 2024'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna katılarak ülkelerinin demokrasisine olan bağlılıklarından dolayı İran İslam Cumhuriyeti halkına ve seçimi kazanarak cumhurbaşkanı olan Sayın Mesut Pezeşkiyan’a tebrik ediyorum.

Venezuela, İran milletinin aldığı kararın, barışın ve küresel kalkınmanın sağlamlaştırılmasında, bu ülkenin refahına ve yeni çok kutuplu dünyanın yükselen gücü olarak kurulmasına yol açacağına inanıyor.”

Suriye

Suriye Devlet Başkanı Beşşer Esad, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesut Pezeşkiyan'a tebrik etti.

Esad şunları söyledi:

Sizleri sevgili İran halkının güveninden dolayı tebrik ediyorum ve İran İslam Cumhuriyeti liderliğini ve halkını seçim sürecinin başarısından dolayı tebrik ediyor, en iyi dileklerimi sunuyorum.

İran, ilişkilerimizin zirvede olmasını sağlamak istediğimiz en önemli ülkelerden biri çünkü bu ilişki onlarca yıl boyunca kurulan köklere dayanıyor.

Suriye-İran stratejik ilişkisini güçlendirmek ve ikili işbirliğine umut verici yeni ufuklar açmak için sizinle birlikte çalışacağız.

Rusya

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran’da yeni cumhurbaşkanı seçilen Mesut Pezeşkiyan’ı tebreik ettiği belirtildi.

Putin gönderdiği tebrik mesajında, Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin dostane ve iyi komşuluk çerçevesinde olduğunu, her iki tarafın önemli konularda koordineli olarak çalıştığını kaydetti.

Mesut Pezeşkiyan dün (5 Temmuz) halkın yoğun katılımıyla ikinci turu düzenlenen 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların çoğunluğunu alarak İran'ın dokuzuncu cumhurbaşkanı oldu.

Irak

Abdullatif Reşid tebrik mesajında Pezeşkiyan'a zaferini tebrik ederek, cumhurbaşkanlığı döneminde İran milletinin emellerini gerçekleştirme yolunda kendisine başarılar diledi.

Reşid ülkesinin iki komşu ülkenin ulusların çıkarlarına hizmet etmek amacıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinden yana olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan

Kral Salman bin Abdülaziz ile oğlu Veliaht Prens Muhammed Bin Salman cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ı ve İran halkını tebrik etti.

Veliaht Prens mesajda ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferiniz münasebetiyle, size içten tebrik ediyor ve başarılar diliyorum.

İki ülkemizi ve halklarımızı bir araya getiren ve ortak çıkarlarımıza hizmet eden ilişkileri geliştirme ve derinleştirme konusundaki kararlılığımı vurguluyorum".

Kral Salman mesajında şunları söyledi:

Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferiniz münasebetiyle, size içten tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. İki kardeş ülkemize ve halklarımıza, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve barışı geliştirmek için koordinasyon ve istişarelerin sürdürülmesine önem veriyoruz"

Ermenistan

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İran’da dün ikinci turu gerçekleşen 14. Dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Mesut Pezeşkiyan’a tebrik mesajı gönderdi.

Paşinyan’ın gönderdiği tebrik mesajında, “Kardeş ülke İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkiler, Ermenistan'ın bağımsızlığının ilanından bu yana sürekli gelişen Ermenistan hükümeti ve halkı için özel bir önem taşıyor. Ermenistan ile İran arasında ikili işbirliği alanında sıcak ilişkilerin sürekli olarak derinleştirilmesi ve bölgenin istikrar ve refahı özel önem taşımaktadır” ifadesine yer verildi.

Paşinyan mesajında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Hükümetlerimizin ortak çabalarıyla Ermenistan ile arasında varılan anlaşmaların uygulanacağına ve iki ülkenin halkının refahı için bir dizi yeni programı ortaklaşa uygulayacağımıza inanıyorum.”

Japonya

Japonya Dışişleri Bakanlığı Toshihiro Kitamura yayınladığı mesajda "İran'ın Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanlığında Ortadoğu'daki gerilimi azaltmada ve durumu istikrara kavuşturmada yapıcı bir rol oynayamasını umuyoruz. Japonya, yeni İran hükümetiyle müzakereleri güçlendirirken, İran'la geleneksel dostane ilişkiler temelinde Orta Doğu bölgesindeki gerilimi azaltmak ve durumu istikrara kavuşturmak için diplomatik çabalarını sürdürecek"iifadesi kullanıldı.

Kuveyt

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, İran'da 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ı tebrik etti.

Suudi Arabistan, Suriye, Pakistan, Rusya ve Irak’tan da üst düzey yetkililer Pezeşkiyan'ın dün ikinci turu gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferini tebrik etmişti.

Bu ülkelerin yetkilileri, Pezeşkiyan’ın cumhurbaşkanlığı döneminde İran'la işbirliğinin güçlendirilerek sürdürülmesine vurguyaptılar.

Tacikistan

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ı tebrik etti.

Pezeşkiyan'ı Tacikistan'a davet eden Rahman, ülkesinin İran ile ikili işbirliğini güçlendirmekte kararlı olduğunu vurguladı.

Çin

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran’da dün ikinci turu gerçekleşen 14. Dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların çoğunluğunu alarak cumhurbaşkanı seçilen Mesut Pezeşkiyan’ı tebrik etti.

Umman

Umman Sultanı Heysem bin Tarık gönderdiği bir mesajda Mesut Pezeşkiyan'ı İran cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Mesut Pezeşkiyan dün Said Celili ile yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oylarını çoğunluğunu alarak İran’ın 9. Cumhurbaşkanı seçildi.

Bahreyn

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife, İran’da cumhurbaşkanı olarak seçilen Mesut Pezeşkiyan'I tebrik etti.

Hamad bin İsa el-Halife tebrik mesajında şu ifadeyi kullandı:

“Bahreyn, İran'la işbirliğine dayalı ayrıcalıklı ilişkiler kurmak istiyor. İran’la ilişkilerin güçlendirilmesi iki ülkenin ve iki milletin çıkarınadır.”

BAE, Umman, Katar, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kuveyt, Japonya, Çin, Suudi Arabistan, Suriye, Pakistan, Rusya ve Irak yetkilileri de daha önce Pezeşkiyan’a tebrik mesajlarına bulunmuştu.

Hindistan

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Mesut Pezeşkiyan'ı İran cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Modi mesajında, "İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak seçilmenizden dolayı sizi tebrik ederim. Halkın ve bölgenin yararına sıcak ve uzun vadeli ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için sizinle yakın çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Katar

El-Cezire'nin aktardığına göre, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Mesut Pezeşkiyan'a İran cumhurbaşkanı olarak seçilmesi dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Aralarında Azerbaycan Cumhuriyeti, Kuveyt, Japonya, Çin, Suudi Arabistan, Suriye, Pakistan, Rusya ve Irak'ın da bulunduğu birçok ülkenin lideri bugün Mesut Pezeşkiyan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

IKBY

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani Mesut Pezeşkiyan'a bir tebrik mesajı gönderdi.

Barzani yeni seçilen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ı tebrik ederek, Erbil ile Tahran arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak işbirliğinin sürdürülmesini temenni etti.

IKBY Başkanı Barzani, “Sayın Mesud Pezeşkiyan’ı İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı şahsım ve Kürt halkı adına tebrik ediyor, kendisine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Barzani IKBY ve İran İslam Cumhuriyeti ile ortak çıkarlar ve iyi komşuluk temelinde uzun süredir devam eden dostane ilişkileri geliştirmeyi ve ortak işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla beklediklerini açıkladı.