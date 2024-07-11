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11 Tem 2024 15:01

İran'dan BRICS ülkelerine yaptırımlara karşı ortak mücadele çağırsı

İran'dan BRICS ülkelerine yaptırımlara karşı ortak mücadele çağırsı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, BRICS ülkelerinin meclislerini Batı yaptırımlarına karşı birlikte çalışmaya çağırdı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, St. Petersburg şehrinde düzenlenen 10. BRICS Parlamenter Forumu’nun genel oturumunda konuştu. 

Galibaf, , “BRICS ülkeleri halklarının refahı için önemli bir tehdit oluşturan ekonomik yaptırımlar ve tek taraflı kısıtlamalara karşı alınacak tedbirler konusunun BRICS Parlamenter Forumu'nun odak noktası olmasını öneriyoruz." dedi.

Meclis Başkanı Galibaf, İran'ın bu alanda etkili bir sonuca yol açabilecek yasal mekanizmalar ve ortak eylemler üzerinde çalışma konusunda ısrarcı olduğunu da sözlerine ekledi.

News ID 1918464

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