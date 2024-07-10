Galibaf bugün Rusya’ya gidiyor

İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, BRICS üyesi ülkelerin meclis başkanlarının "Kalkınma ve adil küresel güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesinde parlamentoların rolü" temasıyla düzenlenecek olan toplantısına katılmak üzere bugün üst düzey bir heyetin başkanlığında Rusya’da gidecek.

BRICS kapasitelerinin finansal ve ticari işlemlerde kullanılması konusunu takip etmek İran parlamento heyetinin St. Petersburg ziyaretinin en önemli hedeflerinden biridir.

Dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasına ve küresel ekonominin çeyreğine sahip BRICS grubu; Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya ve Güney Afrika gibi yükselen ekonomik güçlerin liderliğini yaptığı uluslararası bir gruptur.

BRICS grubunun Güney Afrika’nın Johannesburg kentindeki zirvesinde İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Etiyopya olmak üzere 5 ülkenin üyeliği kabul edildi ve bu ülkeler 2024 yılı başından itibaren bu gruba resmi üye oldular.