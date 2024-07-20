Hamdan: Ateşkes ile ilgili tutumumuz değişmeyecek

Hamas üst düzey yetkilisi Usame Hamdan, Katar'ın El Cezire kanalına verdiği röportajda ateşkes süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hamdan,"Netanyahu, Hamas'ın esir takası anlaşmasındaki şartlarını kabul etmek zorunda"dedi.

Hamdan, Hamas'ın Ateşkes konusundaki tutumunun kesin olduğunu vurgulayarak "Netanyahu'nun inatçılığı anlaşmaya varılmanın önündeki en önemli engeldir"ifadesini kullandı.

Hamdan Siyonist medyasının esir takası anlaşmasına ilişkin yayımladığı haberler, Netanyahu'nun imajını düzeltmek amacıyla gündeme getirildiğini sölyedi.

Hamas yetkilisi “Halkımızın acılarının sona ermesini sağlayacak bir anlaşmaya varılması konusunda tavrımız kesindir ve müzakerelerde esneklik gösterdik” şeklinde konuştu.

Hamdan ayrıca Netanyahu'nun Donald Trump'ın iktidara dönüşüne güvendiğini, iktidara gelmesiyle bunun kendi lehine sonuçlanacağını düşünüyorsa çok yanıldığını belirtti.