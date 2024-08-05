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5 Ağu 2024 13:51

Netanyahu'dan yeni şart: Filistinli esirler Türkiye veya Katar’a gönderilsin

Netanyahu'dan yeni şart: Filistinli esirler Türkiye veya Katar’a gönderilsin

Siyonist İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinde yeni şartlar öne sürdüğü belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası için arabulucular yoluyla yapılan dolaylı müzakerelerde, Binyamin Netanyahu'nun yeni şartlar öne sürerek anlaşmayı çıkmaza soktuğu belirtiliyor.

Siyonist İsrail'in Kanal 13 televizyonuna göre, Netanyahu, İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak Filistinli esirlerin Türkiye veya Katar’a gönderilmesini önerdi.

Esir takası anlaşması kapsamında yerleşimcileri öldürme gibi suçlardan hüküm giyen Filistinli esirler Gazze Şeridi veya Batı Şeria'ya değil, Türkiye veya Katar gibi ülkelere nakledilecek.

Müzakere sürecini takip eden kaynaklar, Netanyahu'nun eklemek istediği yeni maddenin ABD Başkanı Joe Biden'ın önerdiği planla uyuşmadığını ve planda herhangi bir değişikliğin, anlaşmaya varma şansını azaltacağını belirtti.

News ID 1919105

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