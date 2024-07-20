Hamas'tan Uluslararası Adalet Divanı kararı sonrası ilk açıklama

Aydınlık'ta yer alan habere göre, Hamas, Uluslararası Adalet Divanının İsrail aleyhine aldığı danışma kararı sonra bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, “UAD’nin Siyonist işgalin (İsrail) hukuka aykırılığını ve buna son verilmesinin gerekliliğini teyit ettiği, faşist yerleşim sistemini (Yahudi yerleşim birimleri) teşhir ettiği, sona ermesini talep ettiği ve işgalci hükümetlerin halkımıza ve Filistin topraklarımıza karşı işlediği yaygın uluslararası hukuk ihlallerinin ortaya çıkarılmasına işaret ettiği hukuki mütalaayı memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu karar ve UAD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, İsrail işgaline son verecek önlemlerin değerlendirilmesi yönündeki talebinin, ciddi adımların atılması için acil eylem ihtiyacını ortaya koyduğu vurgusu yapıldı.

İsrail’in, ABD yönetiminin tam desteği ve kapsamasıyla tüm uluslararası kararları görmezden geldiğine dikkat çekilen açıklamada, uluslararası topluma bu kararları “kuşanarak”, İsrail’i bu kararları uygulamaya zorlama çağrısı yapıldı.