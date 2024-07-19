Yemen'in Tel Aviv operasyonu bir uyarıdır

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabifard imamlığında eda edildi.

Cuma hutbesinde konuşan Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabifard, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Tel Aviv'e düzenlediği operasyona değinerek, Siyonist İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü vahşi saldırıların son bulması için Yemen'in uyarı niteliğinde bir operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.

Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, ''Bu sabah Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Yemen'in yetenekli gençleri tarafından geliştirilen Yafa adlı insansız hava aracının Tel Aviv'in kalbini hedef aldığını duyurdu.'' dedi.

Gazze halkının kararlı duruşunu takdir eden Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, ''ABD'nin başını çektiği zalim güçlerin saldırısı karşısında ayakta duran Peygamber Efendimizin bu kararlı evlatları, İslam ümmetine izzet ve şeref kazandırdı.'' diye konuştu.