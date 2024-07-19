  1. Siyaset
19 Tem 2024 15:22

Yemen'in Tel Aviv operasyonu bir uyarıdır

Yemen'in Tel Aviv operasyonu bir uyarıdır

Cuma hutbesinde konuşan Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabifard, Yemen'in Tel Aviv operasyonunu ''Siyonistler için bir uyarı'' olarak yorumladı.

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabifard imamlığında eda edildi.

Cuma hutbesinde konuşan Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabifard, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Tel Aviv'e düzenlediği operasyona değinerek, Siyonist İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü vahşi saldırıların son bulması için Yemen'in uyarı niteliğinde bir operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.

Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, ''Bu sabah Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Yemen'in yetenekli gençleri tarafından geliştirilen Yafa adlı insansız hava aracının Tel Aviv'in kalbini hedef aldığını duyurdu.'' dedi.

Gazze halkının kararlı duruşunu takdir eden Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, ''ABD'nin başını çektiği zalim güçlerin saldırısı karşısında ayakta duran Peygamber Efendimizin bu kararlı evlatları, İslam ümmetine izzet ve şeref kazandırdı.'' diye konuştu.

News ID 1918631

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