İsrail rejimi, Han Yunus'u vurdu: 37 şehit, 120 yaralı

İsrail rejimi, 7 Ekim’de Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılarına ara vermeden devam ediyor. Gazze Şeridi için sık sık tahliye emri yayınlayan işgal ordusu, saldırılardan kaçan sivillerin kaldığı çadırları da hedef alıyor.

Katil İsrail ordusu, Gazze’nin Han Yunus’un doğu kesimleri için yeni bir tahliye emri yayınladı. Siyonist güçler, tahliye emrinden kısa bir süre sonra da Han Yunus’u hedef aldı.

Arap medyasına göre Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırı sonucu 37 sivilin şehit olduğunu ve 120 kişinin yaralandığını bildirdi. Bakanlık, yaralılaırn Nasır Hastanesi'nde tedavi altına aldığı kaydedildi.