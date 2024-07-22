UNICEF: Batı Şeria'da katledilen Filistinli çocuk sayısı arttı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yönelik Yardım Fonu yayınladığı raporda, 7 Ekim 2023'te Gazze savaşının başlamasından beri işgal altındaki Batı Şeria'da katledilen Filistinli çocukların sayısı önceki yıla nazaran yüzde 250 oranında arttı.

Raporda bu yılın başından beri Batı Şeria'da 143 Filistinli çocuğun şehit olduğu belirtildi.

UNICEF yaptığı açıklamada Gazze savaşının başlangıcından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te her iki günde bir Filistinli çocuk katlediliyor.

UNICEF raporuna göre Ocak-Temmuz döneminde 143 çocuk şehit oldu, 440 çocuk da yaralandı.

Muhabir: Leyla Ferahani