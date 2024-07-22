Gazze'de şehit sayısı 39 bin 6'ya yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 290 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de Filistinli şehit sayısının 39 bin 6'ya, yaralıların sayısının ise 89 bin 818'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, Siyonist Rejim ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 23 Filistinlinin daha şehit olduğu, 91 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, çok sayıda mağdurun halen enkaz altında, yollarda olduğu ancak işgalci rejimin, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşmasını engellediği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in sabah saatlerinde Han Yunus’a yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonucu 37 sivilin şehit olduğunu ve 120 kişinin yaralandığını bildirdi.

Muhabir: Leyla Ferahani