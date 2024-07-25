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25 Tem 2024 11:51

İran'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tepki

İran'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tepki

Siyonist İsrail rejiminin başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'den sert tepki geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist İsrail rejiminin başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tepki göstererek, ''Sahte bir rejimin katil başbakanı, 9 ay süren soykırım ve çocuk katliamından sonra destekçilerinin kucağına sarıldı ve böylece Batı medeniyetinin masum yüzlü ve insan sever olduğu için yıllardır sürdürülen dünyayı aldatma çabaları çöktü ve tüm dünya Amerikan politikasının sert ve zalim yüzünü görmüş oldu.'' dedi.

Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasına tepki gösteren Kenani, ''Filistinli çocuklar her gün Tel Aviv kasabı tarafından katlediliyor ve tüm bu suçlar karşısında ABD hükümeti ve Kongresi bu celladı alkışlıyor.’’ ifadesini kullandı.

News ID 1918776

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