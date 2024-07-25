Netanyahu'nun ABD Kongresi’nde ayakta alkışlanmasına Türkiye'den sert tepki

ABD Kongresi'nde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasına Türkiye'den sert tepki geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bir katliamcıyı 'ayakta alkışlayan' topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ise, "Filistin halkının yanında olmaya, herkes için adaleti ve barışı savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İnsanlık adına utanç verici

Türk medyasına göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Binyamin Netanyahu’nun ABD kongresinde konuşturulmasına, ‘insanlık adına utanç verici’ ifadesiyle tepki gösterdi. Bakan Tunç, “BM Güvenlik Konseyi’nin ateşkes kararına uymayan, Uluslararası Adalet Divanı’nın Soykırım nedeniyle aldığı tedbir kararına rağmen soykırıma devam eden, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısınca soykırım suçu işlediği gerekçesi ile yakalama kararı talep edilen, 7 Ekimden buyana çocuk demeden kadın demeden genç yaşlı 40 binden fazla masum sivili katleden, Netanyahu’nun ABD kongresinde konuşturulması insanlık adına utanç vericidir” dedi.

Tunç, Netanyahu'nun konuşmasının, barış çabalarına zarar vereceğini vurguladı.