Pezeşkiyan’dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tepki

İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, sosyal medya hesabı üzerinden Siyonist İsrail rejiminin başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tepki gösterdi.

Pezeşkiyan’ın yaptığı paylaşımda, ''Masum çocuklara ve insanlara yapılan katliam suçu göz ardı edilemez, ayakta alkışlanarak suçlu aklanamaz. Masum insanların akıtılan kanı, zalimin peşini asla bırakamaz.’’ ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist İsrail rejiminin başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tepki göstererek, ''Sahte bir rejimin katil başbakanı, 9 ay süren soykırım ve çocuk katliamından sonra destekçilerinin kucağına sarıldı ve böylece Batı medeniyetinin masum yüzlü ve insan sever olduğu için yıllardır sürdürülen dünyayı aldatma çabaları çöktü ve tüm dünya Amerikan politikasının sert ve zalim yüzünü görmüş oldu.'' dedi.

Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasına tepki gösteren Kenani, ''Filistinli çocuklar her gün Tel Aviv kasabı tarafından katlediliyor ve tüm bu suçlar karşısında ABD hükümeti ve Kongresi bu celladı alkışlıyor.’’ ifadesini kullandı.

İnsan haklarını savunduklarını iddia eden ABD'li liderler ve üst düzey yetkililerinin insan hakları söylemini ''çok gülünç'' olarak nitelendirdi.