Bahreyn Dışişleri Bakanı İran'da

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Alzayani ve beaberindeki heyet İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'a geldi.

İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.

Pezeşkiyan için birçok ülkeden devlet başkanları ve bakanların da aralarında olduğu temsilcilerin katılımıyla bugün yerel saatle 16.00'da yemin töreni düzenlenecek.